شكرا لبحثكم عن خبر كمين ثالث يستهدف مليشيا الحوثي في جنوب مأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، كمين ثالث ضد مجاميع لمليشيا الحوثي الإنقلابية، جنوبي محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية، أن القوات الحكومية نفذت فجر اليوم السبت، كمين استهدف عدد من عناصر مليشيات الحوثي، وأسفرت عن سقوط قتلى وإحراق طقم كانوا يستقلونه جنوب مأرب.

وبحسب المصادر، فإن هذه الكمين هو الثالث الذي تنفذه القوات الحكومية ضد المليشيات الحوثية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وكانت قوات الجيش نفذت في وقت سابق كمين، أسفر عن احراق 2أطقم ومقتل وإصابة أكثر من 15 عنصرا من مليشيا الحوثي في منطقة مراد جنوب المحافظة.

إلى ذلك نفذت قوات الجيش كمينا محكما لمجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، في جبهة المخدرة غرب مأرب، نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.وفق موقع الجيش"سبتمبر نت".

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نجد المجمعة بمديرية رحبة.