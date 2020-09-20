شكرا لبحثكم عن خبر انفجار عنيف في مصنع للأسماك بـ المهرة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - هز انفجار عنيف مصنعا للأسماك بساحل المحيفيف بمحافظة المهرة شرقي اليمن . وقال سكان محليون ان انفجار عنيف وقع في مصنع للأسماك بساحل المحفيف بمحافظة المهرة وسقوط عدد من الجرحى . ويأتي الانفجار في مصنع الأسماك بالمهرة بعد أيام من انفجار في غلاية للأسماك التونه في مصنع الغويزي بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت.

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