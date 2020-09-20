شكرا لبحثكم عن خبر القبض على رجل وامرأة في صنعاء بسبب تروجيهم للمخدرات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيات الحوثي القبض امرأة ورجلين أحدهما من الجنسيات الاجنبية، في عملية مداهمة لأحد المنازل، بأمانة العاصمة.

وأفاد الإعلام الأمني الحوثي ، اليوم الجمعة، أن شرطة بني الحارث، ضبطت عصابة مكونة من امرأة ورجلين أحدهم يحمل الجنسية الأثيوبية، متخصصة في ترويج وتهريب الحشيش المخدر.

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موضحا أن مداهمة وضبط العصابة بموجب أمر من النيابة، أثناء تواجدهم داخل أحد المنازل في منطقة بني حوات، مديرية بني الحارث.

وبين الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية ضبطت العصابة وبحوزتهم 114 كجم من الحشيش المخدر.

لافتا إلى أنه تم احالة الحشيش والمخدرات المضبوطة مع المتهمين بحيازتها للإجراءات القانونية.