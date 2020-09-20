اخبار الخليج / اخبار اليمن

القبض على رجل وامرأة في صنعاء بسبب تروجيهم للمخدرات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر القبض على رجل وامرأة في صنعاء بسبب تروجيهم للمخدرات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لمليشيات الحوثي القبض امرأة ورجلين أحدهما من الجنسيات الاجنبية، في عملية مداهمة لأحد المنازل، بأمانة العاصمة.

وأفاد الإعلام الأمني الحوثي ، اليوم الجمعة، أن شرطة بني الحارث، ضبطت عصابة مكونة من امرأة ورجلين أحدهم يحمل الجنسية الأثيوبية، متخصصة في ترويج وتهريب الحشيش المخدر.

Advertisements

موضحا أن مداهمة وضبط العصابة بموجب أمر من النيابة، أثناء تواجدهم داخل أحد المنازل في منطقة بني حوات، مديرية بني الحارث.

وبين الإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية ضبطت العصابة وبحوزتهم 114 كجم من الحشيش المخدر.

لافتا إلى أنه تم احالة الحشيش والمخدرات المضبوطة مع المتهمين بحيازتها للإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على رجل وامرأة في صنعاء بسبب تروجيهم للمخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا