شكرا لبحثكم عن خبر بعد رفع أسعار النفط .. مزارعون يشكون من إغراق المليشيا الحوثية للسوق بالأسمدة المغشوشة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اشتكى عدد كبير من المزارعين من إغراق المليشيا الحوثية للسوق بالأسمدة المغشوشة وهو ما تسبب في تدهور المحاصيل الزراعية وفسادها وهو ما يهدد بتلف العديد من المحاصيل الزراعية وتراجع في المحصول .
وقال المزارعون لـ"المشهد اليمني" اليوم الجمعة أن الحوثيين اغرقوا السوق المحلية بالأسمدة المغشوشة وهو ما تسبب في تدهور المحاصيل الزراعية وفسادها حيث أن غالبية الاسمدة في السوق باتت مغشوشة ومنها السماد الأبيض والحديدي والذي يتم استبداله بمادة ترابية وصبغها بينما هي لا تفيد أي محصول وهو ما تسبب في تراجع المحاصيل الزراعية وخاصة الخضروات كالطماط .
وأضاف المزارعون أن المبيدات الزراعية مغشوشة أيضا وان هناك قيادات حوثية كبيرة تمتهن التهريب وتقوم باستيراد مبيدات حشرية وفطرية لا تحتوي على مواد ذات فاعلية عالية وهي عبارة عن صبغات دون قيام الحوثيين بأي شيء تجاه هؤلاء المتورطون والذين يوجد لديهم عدد من العناصر يقوموا بتمرير هذه المبيدات من النقاط التابعة لهم .
وأكدت مصادر أمنية للمشهد اليمني أن الحوثيين قاموا بتغيير عناصر أمنية بعد منعها من مرور هذه المبيدات والأسمدة وهو ما يكشف تورط المليشيا في جميع عمليات التهريب .
هذا وتزايدت الضغوطات الحوثية على المزارعين بدأ برفع أسعار المشتقات النفطية ورفع الضرائب وإدخال الأسمدة والمبيدات المغشوشة وهو ما يهدد بتراجع المحاصيل الزراعية في اليمن وارتفاع أسعارها وعدم قدرة المواطنين على سد احتياجاتهم الأساسية منها .
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