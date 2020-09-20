شكرا لمتابعة خبر عن قوات الحزام الأمني : تكشف حقيقة تلقيه أوامر صارمة بمنع سفر المسئولين المقالين من مناصبهم في العاصمة الموقتة عدن الى خارج البلاد؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت قوات الحزام الامني وقوات الطوارئ في العاصمة عدن ان المحافظ احمد حامد لملس وجه بأوامر عاجلة وصارمة لمطار عدن بمنع سفر جميع مدراء ومأموريّ المديريات.

ورد ذلك في الصفحة الرسمية لقوات الحزام الامني وقوات الطوارئ في العاصمة عدن الا ان مصادر إعلامية نقلت عن مصدر في قوات الحزام الأمني نفيه صدور مثل هذه التوجيهات وقال “ان لا صحة للانباء التي تتحدث عن توجيهات من قبل المحافظ لملس للقوات ومطار عدن بمنع سفر جميع مدراء ومأموريّ المديريات”.

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وأضاف “ان المحافظ لم يصدر اي توجيهات تقضي بالانتشار الامني او القيام باجراءات صارمة كما اشيع في بعض المواقع الاخبارية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكان محافظ عدن أصدر الليلة تكليفات جديدة قضت بابعاد المأمورين السابقين وإحلال مأمورين جدد وأصدر قرارات بتعيين مدراء جدد لثمان مديريات في عدن.

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وجاء في قرار محافظ محافظة عدن/ رئيس المجلس المحلي للمحافظة رقــم ( 3 ) لسنة 2020م بشأن تكليف مدراء عموم لمديريات محافظة عدن مايلي:

مادة (1) يكلّف الأخوة التالية أسمائهم مدراء عموم لمديريات محافظة عدن كلاً قرين اسمه:

الأخ: كتبي عمر كتبي مديراً عاماً لمديرية التواهي.

الأخ: عبدالرحيم عبدالكريم عمر الجاوي مديراً عاماً لمديرية المعلا.

الأخ: عواص احمد محمد قاسم الزهري مديراً عاماً لمديرية خور مكسر.

الأخ: إبراهيم احمد عوض سعيد منيعم مديراً عاماً لمديرية صيرة.

الأخ: احمد علي الداؤودي مديراً عاماً لمديرية المنصورة.

الأخ: احمد عقيل بارأس مديراً عاماً لمديرية دار سعد.

الأخ: وسام معاوية سعيد سالم مديراً عاماً لمديرية السيخ عثمان.

الأخ: يونس محمد سليمان ناصر مديراً عاماً لمديرية البريقة.

مادة (2) على الجهات المعنية وذات العلاقة بالمحافظة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار.

مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صادر بديوان عام محافظ محافظة عدن – رئيس المجلس المحلي للمحافظة.

يومنا هذا السبت بتاريخ 2 / صفر/ 1442هـ الموافق 19 /9 /2020م

احمد حامد لملس

محافظ محافظة عدن

رئيس المجلس المحلي