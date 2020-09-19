المحافظ لملس يقيل السقاف ويعين باخبيرة مديرا عاما للمياه بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - قرار محافظ محافظة عدن / رئيس المجلس المحلي للمحافظة رقــم ( 4 ) لسنة 2020م قـُــــــــــــــــرر مادة (1): يكلّف المهندس محمد محمد عبدالله باخبيرة مديرا عاما للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن. مادة (2): على الجهات المعنية وذات العلاقة بالمحافظة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار. Advertisements مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى أي تكليف سابق. صادر بديوان عام محافظ محافظة عدن – رئيس المجلس المحلي للمحافظة. يومنا هذا السبت بتاريخ 2 / صفر 1442هـ الموافق 19/ 9 /2020م. احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن – رئيس المجلس المحلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي

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