- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقذوف حوثي يصيب مدنيين في جازان السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. مقذوف حوثي يصيب مدنيين في جازان السعودية
السبت 19 سبتمبر 2020
الخليج 365
أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء السبت، مقذوفا تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان السعودية.
وبحسب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، فإن المقذوف أسفر عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر (3) مركبات مدنية، وإصابة (5) مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى.
وقال الغامدي، في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن جميع حالات المصابين مستقرة، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
ودأبت المليشيا الحوثية الإرهابية على استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بصواريخ أو مقذوفات أو طائرات مسيرة، والتي غالبا ما تسقطها الدفاعات السعودية.
وخلال أشهر أغسطس/ آب ويوليو/تموز الماضي، اعترضت قوات التحالف ودمرت عددا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مقذوف حوثي يصيب مدنيين في جازان السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.