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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الجمهورية يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة للاطلاع على المستجدات وأوضاع البناء والتنمية بالمحافظة.
وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة وبدور الأجهزة العسكرية والأمنية والتفاف أبناء مأرب الأحرار خلف جهود التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار وعملية التطوير والبناء.
كما عبر نائب رئيس الجمهورية خلال الاتصال عن تقديره لدور الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والجهود المبذولة في استعادة الدولة ودعم المناطق المحررة.
وأكد نائب الرئيس بأن مأرب التي كانت مأوىً لكل اليمنيين وفتح أبناؤها قلوبهم للأحرار ستظل حصناً ودرعاً للجمهورية وأن القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تنظر لها ولبقية المناطق المحررة بكل تقدير واهتمام ومنطلقاً لاستعادة الشرعية في كل ربوع اليمن، منوهاً إلى المعاناة التي يتجرعها المواطنون في مناطق ميليشيات الحوثي واستمرار جرائمه بحق المدنيين من قتل واختطاف وتجويع وإرهاب.
من جانبه تطرق محافظ المحافظة إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالمحافظة، مشيراً إلى المواقف الخالدة التي يسجلها أبطال الجيش والمقاومة وأبناء القبائل وقوات التحالف في مختلف الجبهات لردع مشروع الكهنوت الحوثي المدعوم من إيران.
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