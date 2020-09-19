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توزيع مساعدات على الاسر النازحة المتضررة من السيول بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

توزيع مساعدات على الاسر النازحة المتضررة من السيول بوادي حضرموت

متابعات_ الخليج 365

جرى اليوم ،بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت ،توزيع ادوات منزلية لخمسين اسرة من النازحين المتضررين من السيول ضمن برنامج توفير مواد ايوائية غير غذائية الممول من مؤسسة صلة للتنمية وتنفيذ مؤسسة امل للتنمية .

 

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وعبر وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي عن سعادته بمثل هذه التدخلات النوعية التي تهدف الى توفير العيش الكريم لضيوف حضرموت من الاسر النازحة من مناطق الصراع ..داعيا المنظمات المحلية الى تعزيز التكافل الاجتماعي في أوساط المجتمع المحلي في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن .

 

بدوره أوضح مدير برامج تنمية المجتمع بمؤسسة صلة خالد بن شهاب، أن المشروع يأتي ضمن برنامج استهدف النازحين والمجتمع المضيف بساحل ووادي حضرموت والنازحين بصحراء العبر والجوف ومارب تم خلاله توزيع عدد من السلال الغذائية ويهدف الى تخفيف معاناة الاسر المتضررة من السيول ، لافتا الى مؤسسة صلة نفذت خلال الأيام الماضية مشروع اضاءة البيوت بالطاقة البديلة " الشمسية " بمديرية السوم وعدد من المناطق بحضرموت .

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