شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يدشن العمل في المرحلة الاولى من مشروع طريق العرم - المطهاف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم، العمل في المرحلة الاولى من مشروع طريق العرم - المطهاف، بطول عشرة كيلو مترات، والتي تنفذه شركة يبيب كويك سرفس للمقالاوت بتكلفة اثنين مليون ومائتين وخمسين الف دولار من حصة المحافظة من مبيعات النفط.

Advertisements وعبر المحافظ عن سعادته بتدشين العمل في المرحلة الاولى من مشروع الطريق..منوها باهميتها في تسهيل حركة المواطنين في قرى وادي هدى بمديرية حبان. ووجه المحافظ بن عديو ، باعتماد شق وسفلتت عشرة كيلو متر جديدة من مشروع الطريق الذي سيربط كثيرا من قرى مديريتي حبان ورضوم الساحلية ويمتد كضلع مثلث مابين طريق عدن العام و الطريق الدولي بالساحل وبطول اثنين وسبعين كيلو مترا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ شبوة يدشن العمل في المرحلة الاولى من مشروع طريق العرم - المطهاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.