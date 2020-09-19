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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يوقع عقد عمل لمشروع ايصال التيار الكهربائي لـ 9 قرى بمديرية نصاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم، مع شركة الاخوة للهندسة والانشاءات المحدودة، عقد عمل لمشروع ايصال التيار الكهربائي لتسع قرى بمديرية نصاب بتكلفة اجملية بلغت اثنين مليون وخمسمائة وسبعة عشر الف دولار من حصة المديرية من مبيعات النفط.
وينص العقد ،على امداد شبكات الضغط العالي بقوة 11 الف فولت،مع اقامة شبكات التوزيع الداخلية للقرى المستهدفة من المشروع والزام الشركة بالصيانة الدورية للمشروع لمدة عام من تنفيذه.
ونوه المحافظ بن عديو باهمية المشروع الذي سيغطي مانسبته 30 بالمائة من المديرية..مؤكدا مواصلة الاهتمام بتنمية قطاعات الخدمات العامة في كافة مديريات المحافظة،والعمل على توفير المتطلبات الاساسية للمواطنين.
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