لملس يصدر قرار بتكليف مدراء عموم لمديريات عدن .. الأسماء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 خاص- الخليج 365 أصدر محافظ عدن أحمد حامد لملس قرار بشان تكليف مدراء عموم لمديريات عدن.

وفيما يلي نص القرار قرار محافظ محافظة عدن / رئيس المجلس المحلي للمحافظة رقــم ( 3 ) لسنة 2020م بشأن تكليف مدراء عموم لمديريات محافظة عدن. قـــــُـــــــرر مادة (1) يكلّف الأخوة التالية أسمائهم مدراء عموم لمديريات محافظة عدن كلاً قرين اسمه: الأخ: كتبي عمر كتبي مديراً عاماً لمديرية التواهي. Advertisements الأخ: عبدالرحيم عبدالكريم عمر الجاوي مديراً عاماً لمديرية المعلا. الأخ: عواص احمد محمد قاسم الزهري مديراً عاماً لمديرية خور مكسر. الأخ: إبراهيم احمد عوض سعيد منيعم مديراً عاماً لمديرية صيرة. الأخ: احمد علي الداؤودي مديراً عاماً لمديرية المنصورة. الأخ: احمد عقيل بارأس مديراً عاماً لمديرية دار سعد. الأخ: وسام معاوية سعيد سالم مديراً عاماً لمديرية الشيخ عثمان. الأخ: يونس محمد سليمان ناصر مديراً عاماً لمديرية البريقة. مادة (2) على الجهات المعنية وذات العلاقة بالمحافظة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار. مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. صادر بديوان عام محافظ محافظة عدن – رئيس المجلس المحلي للمحافظة. يومنا هذا السبت بتاريخ 2 / صفر/ 1442هـ الموافق 19 /9 /2020م احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي

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