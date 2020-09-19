أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

مصرع ثلاثة قناصة حوثيين على أيدي القوات المشتركة في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/501899/ مأرب.. الجيش ينفذ كمائن محكمة للميلشيات وغارات للتحالف تدمر مخزن أسلحة https://www.elyamnelaraby.com/501915/ نزوح أكثر من 4800 أسرة جراء القتال في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/501916/ تحذير من عودة مرض شلل الأطفال إلى الظهور في اليمن بعد تسجيل 16 إصابة https://www.elyamnelaraby.com/501917/ مليشيا الحوثي تواصل استخدام جامعة إب منصة لفعاليتها الطائفية https://www.elyamnelaraby.com/501920/ سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في الخوخة بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/501927/ Advertisements مليشيا الحوثي تخصخص عددا من المدارس الحكومية بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/501929/ سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة https://www.elyamnelaraby.com/501932/ المليشيا تواصل السطو على اراضي وعقارات المواطنين بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/501933/ مقتل 8 حوثيين خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/501939 التحالف يقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/501944 اللجنة الأمنية بعدن تناقش سبل تطوير أداء المنظومة الأمنية https://www.elyamnelaraby.com/501974/ تسجيل حالتي إصابة بكورونا في حضرموت والمهرة https://www.elyamnelaraby.com/501976/

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