شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انتقدها المتابعون بشدة خاصة في الشارع السعودي الممثلة "نور الغندور" أحضان ساخنة لن تقوى على مشاهدتها ولم يخطر على بال أحد من يكون هذا الشاب...(شاهد الفيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تلقّت الممثلة المصرية ​نور الغندور​الكثير من الإنتقادات بعد تداول فيديو لها تظهر فيه وهي تحتضن شقيقها، الذي حضر الى مكان عملها في بيروت للقائها.

واشار البعض الى انها بالغت في احتضان شقيقها، فمنهم من علّق: "ماعمري حضنت أخوي كذا أحس استحي" و"ما عمري حضنت أختي غير أحب راسها بس"، و"والله ما أتخيل أحضن أخوي كده" و"أستحي أضم أخوي كذا"، و"اللي اختشوا ماتوا".

الجدير ذكره ان نور الغندور تواجدت في لبنان من أجل تصوير مشاهدها في مسلسل "دفعة بيروت"، من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.

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