شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد : المليادير السعودي الوليد بن طلال يفاجئ الجميع ويتزوج الشقيقة الصغرى لزوجته الأولى .. لن تصدقو أن هذا الجمال موجود على الأرض.. شاهدو الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احتفل الامير السعودي الوليد بن طلال بزواجه من أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل ، وهي الشقيقة الصغرى لزوجته الأولى الاميرة أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل.

والامير الوليد بن طلال أحد اثرياء العالم ، والده هو الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.

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ويمتلك الامير الوليد بن طلال استثمارات إقليمية وعالمية، ويحتل دائمًا صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً

وله مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية

وعن حياته الشخصية، تزوج الأمير الوليد بن طلال من كل من الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز والأميرة إيمان بنت ناصر بن عبد الله السديري

والأميرة خلود مليح العنزي، والأميرة مها بنت راشد آل سعيد التميمي، والأميرة أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي، والأميرة أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل.

وأنجب من الأميرة دلال، الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال والأمير خالد بن الوليد بن طلال.