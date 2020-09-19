دشن العمل في طرق العرم.. محافظ شبوة يوقع عقد عمل لإيصال الكهرباء إلى 9 قرى في نصاب

أعلن محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم السبت، توقيع عقد عمل لتنفيذ مشروع نقل التيار الكهربائي إلى 9 قرى في مديرية نصاب.
وبحسب وكالة سبأ" فإن العقد وقع مع شركة الاخوة للهندسة والانشاءات المحدودة، بتكلفة إجمالية بلغت اثنين مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف دولار، من حصة المديرية من مبيعات النفط.
وينص العقد على إمداد شبكات الضغط العالي بقوة 11 إلف فولت، مع إقامة شبكات التوزيع الداخلية للقرى المستهدفة من المشروع وإلزام الشركة بالصيانة الدورية للمشروع لمدة عام من تنفيذه.
ونوه المحافظ بن عديو بأهمية المشروع الذي سيغطي ما نسبته 30 بالمائة من المديرية..
وأكد المحافظ مواصلة الاهتمام بتنمية قطاعات الخدمات العامة في كافة مديريات المحافظة، والعمل على توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين.
في سياق أخر، دشن بن عديو، اليوم العمل في المرحلة الأولى من مشروع طريق العرم - المطهاف، بطول عشرة كيلو مترات، والتي تنفذه شركة يبيب كويك سرفس للمقالاوت بتكلفة اثنين مليون ومائتين وخمسين ألف دولار من حصة المحافظة من مبيعات النفط.
وعبر المحافظ عن سعادته بتدشين العمل في المرحلة الأولى من مشروع الطريق..منوها بأهميتها في تسهيل حركة المواطنين في قرى وادي هدى بمديرية حبان.
ووجه المحافظ بن عديو، باعتماد شق وسفلتت عشرة كيلو متر جديدة من مشروع الطريق الذي سيربط كثيرا من قرى مديريتي حبان ورضوم الساحلية ويمتد كضلع مثلث مابين طريق عدن العام و الطريق الدولي بالساحل وبطول اثنين وسبعين كيلو مترا.
والخميس، وقع محافظ شبوة، اتفاقية استكمال مشروع بناء خمس قاعات دراسية بكلية المجتمع بالمحافظة، بتكلفة سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفا ومائتان وثلاثة وثمانون ريالاً.
وتشهد محافظة شبوة حركة عمل وتنمية غير مسبوقة في البنية التحتية والقطاعات الخدمية.
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