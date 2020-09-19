شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. آخر ظهور لمدير كهرباء عدن قبل صدزر قرارات المحافظ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / شكيب راجح

ترأس مجيب الشعبي مدير عام كهرباء العاصمة عدن صباح اليوم في ديوان ادارة التوليد اجتماع موسع ضم مدراء عموم محطات التوليد ومدراء المناطق الثلاث.

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وتطرق الشعبي الى ما تبذل من جهود للحفاظ على الخدمة في ضل الظروف الصعبة التي تمر بها كهرباء عدن والجهود الرامية لتجاوزها بدعم المحافظ احمد حامد لملس.

وأكد مصدر مسؤول ان الاجتماع يأتي لترجمة توجيهات المحافظ ودعما لتوجهاته لقياده كهرباء عدن ممثلة بمديرها العام مجيب الشعبي لتجاوز مشاكلها والعثرات التي تواجهها.

ويعاني قطاع للكهرباء بعدن و ضع ماساوي ومشاكل كبيرة جراء تدهور ممنهج شهد القطاع منذ عشرات السنين.