شكرا لبحثكم عن خبر المدفعية الحوثية تقصف الفازة بالحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استهدفت مليشيات الحوثي، نهار اليوم السبت، منطقة الفازة الساحلية، التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة المتوسطة. Advertisements ووفقًا لمصادر محلية، فقد قصفت المليشيات منازل المواطنين بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82، وبقذائف ار بي جي. وأطلقت عناصر المليشيات نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 منازل أخرى ومزارع المواطنين وفقًا للمصادر نفسها. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها للهدنة الأممية، منذ انطلاقها في 18، ديسمبر 2018م، في إطار تصعيدها العسكري جنوب الحديدة.

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