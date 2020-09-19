شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. جزيرة سقطرة تسبح في ظلام دامس .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعيش محافظة أرخبيل سقطرى الليلة في ظلام دامس بسبب نفاذ مادة الديزل. وقال مصدر عامل في شركة ديكسم باور الشركة المشغلة لكهرباء سقطرى قال لـمحرر 24بوست"أن سبب خروج الكهرباء عن الخدمة هي نفاذ مادة الديزل من خزانات الشركة . وشركة ديكسم باور الوحيدة المشغلة لكهرباء سقطرى على حساب مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية . ووصلت باخرة الديزل قبل أسبوعين إلى سقطرى لكن لم يتم السماح لها بتفريغ حمولتها ولا زالت رأسية بميناء سقطرى ( حولاف ) ولم يتم السماح لها بتفريغ حولتها . وحسب المصادر المتداولة أن السفينة لم تستكمل الإجراءات وتم توقيفها من قبل جهات عليا . والقوات السعودية هي المسيطرة على المطار والميناء بعد أحداث سقطرى الأخيرة .

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