الطيران السعودي يقصف بغارة جوية منزل شيخ قبلي كبير في مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب اقدم طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم السبت، على استهداف منزل أحد الشخصيات البارزة في محافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية في مأرب أن طيران العدوان شن، اليوم السبت، غارة جوية على منزل الشيخ محمد بن أحمد الزايدي بمديرية صرواح، ما أدى الى تدميره بالكامل.

وادانت المصادر استهداف العدوان لمنزل الشيخ الزايدي واعتبرته إستهداف لكل أبناء المحافظة، مؤكدة أن لجوء العدوان لاستهداف منازل الشخصيات الاجتماعية والقبلية، يؤكد فشله في الميدان.

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