شكرا لبحثكم عن خبر مدير امن محافظة لحج يعقد اجتماع استثائي بقائد مكافحة الارهاب ومدير شرطة الحوطه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص / زاهي النفيلي

في لقاء جمع مدير امن محافظة لحج بكلا" من قائد مكافحة الارهاب محمد الفيضي ( ابوسام ) ومدير امن مديرية الحوطه الملازم عواد الشلن بعد ان ساد التوتر بين الطرفين في الاونه الاخيره

وفي تصريح لمدير امن محافظة لحج اللواء صالح السيد قال ياتي هذا الاجتماع اليوم ليقفل كل الابواب امام المتربصين والمندسين الذين حاولو نزع فتيل الفتنه بين الاخوه في ادارة امن لحج لغرض ادخال محافظة لحج في فوضى عارمه خدمة" لاجندات دخيله علينا في المحافظة والتي تغذيها وتمولها اطراف من خارج المحافظه ولكن بفضل الله وفضل الرجال الحكيمه من ابنائنا في جهاز مكافحة الارهاب وادارة امن الحوطه استطعنا ان نثبت للجميع اننا لن ننساق الى مخططات التفريق والتمزيق والاقتتال فيما بين الاخوه وسنكون حجر عثره امام كل من تسول له نفسه المساس بأمن استقرار محافظة لحج

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وكما اضاف السيد قائلا" لقد اصدرنا توجيهاتنا لجميع اجهزتنا الامنيه بالعمل كلا" في مجاله ومحيطه وعدم التداخل في المهام الا بتنسيق مسبق بين جميع وحداتنا الامنيه كي لاتتضارب المعلومات او المهام وتنتج عنها اخطاء قد تضر برجالنا عند اداء مهامهم الامنيه

وفي سياق متصل عبر مدير امن مديرية الحوطه الملازم عواد الشلن عن شكره وامتنانه لمدير امن محافظة لحج اللواء صالح السيد على اهتمامه وتجاوبه مع مطالبهم والذي كان ومازال الاب الروحي للجميع حيث استطاع هذا الرجل صالح السيد بحنكته وذكائه وصدقه ان يضم جميع الوحدات الامنيه تحت كنفه وسيطرته لما يتميز بها هذا القائد من صفات حميده وصدق وسوف نكون الذراع التي يبطش بها الاعداء والحاقدين على وطننا الجنوب

ومن جانبه عبر قائد مكافحة الارهاب محمد الفيضي ( ابوسام ) عن امتنانه لمدير امن محافظة لحج اللواء صالح السيد على الجهود التي بذلها لتقارب وجهات النظر بيني وبين اخي وحبيبي الملازم عواد الشلن والتي اثمرت بتفويت الفرصه على اعداء المحافظه بشكل خاص والوطن بشكل عام واننا نرسل رساله من خلال هذا الاجتماع الى كل خائن وعائب باننا في ادارة امن لحج كالجسد الواحد اذا اشتكى عضو تداعت له كل الاعضاء