شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. محافظ عدن يوقع قرارات تغيير مدراء المديريات وبعض المؤسسات الخدمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت مصادر اعلامية ان يصدر محافظ عدن احمد حامد لملس قرارات هامة مساء اليوم تتضمن تعيين مدراء مديريات للعاصمة عدن، بالاضافة الىتعيين مدراء لبعض المؤسسات الخدمية مثل الكهرباء والمياه.

اكد ذلكسكرتير المحافظ الذي قال ان قرارات لمحافظ العاصمة عدن ستشمل مدراء عموم المديريات وبعض المؤسسات الخدمية ستعلن الليلة.