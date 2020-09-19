شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. محافظ عدن يبلغ مدراء مديراتها أنه ينوي تغييرهم رسميا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشر محافظ عدن احمد حامد لملس منشور في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي -رصده انباء عدن- قبل قليل والكلام فيه موجه لمدراء عموم المديريات هذا نصه :

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الأخوة الأعزاء مدراء عموم مديريات العاصمة عدن : باسمي ونيابة عن أهالي مدينة عدن الصامدة اتقدم إليكم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان ؛ على كل الجهود التي بذلتموها خلال فترة عملكم ؛ وتحملكم المسؤولية في ظرف كان عصيب وصعب واستثنائي بكل المقاييس .

وإذ تتطلب المرحلة القادمة ومصلحة مدينة عدن التغيير الذي لا يعني بالضرورة انتقاصاً بحق أيّ منكم ؛ فأنتم موضع ثقة ومحل تقدير دائماً وأبداً ، وأتمنى ممن سيخَلفكم أن يكونوا بنفس القدر من المسؤولية التي تحليتم بها في أحلك الظروف وأصعبها .