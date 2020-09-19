الحزام الامني يتدخل لضبط الاسعار في عدن الصغرى

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يزيد بن سلمان - شبوة - حملة مشتركة لمراقبة الأسعار في مديرية البريقة بالعاصمة عدن

عدن / خاص

قام كل من السلطة المحلية والحزام الأمني وقيادة المجلس الانتقالي بالمديرية للنزول بمراقبة الأسعار بمديرية البريقة في عدن

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حيث شملت الحملة التي شاركت فيها منظمة SFCG وشرطة البريقة عددا من محلات المواد الغذائية الجملة والتجزئة والمخابز والتشديد للإلتزام بالأسعار المحددة

وتابعت الحملة تفقدها للمحلات مع حملة أمنية بقيادة مصطفى العطيري في قطاع البريقة التي جرى فيها التفقد و المراقبة و توزيع ملصقات بأرقام هواتف للإبلاغ عن المتلاعبين

هذا وقد لقيت الحملة استحسانا وارتياحا كبيرا لدى المواطنين بالحملة لمراقبة الأسعار وضبط المتلاعبين بها في المديرية

صادر عن إدارة التوجيه المعنوي / القسم الإعلامي لقوات الحزام الأمني-عدن