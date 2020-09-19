شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. المحافظ لملس يمنع خروج مدراء العاصمة من مطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر خاصة أن عدد من مأموري مديريات العاصمة الجنوبية عدن سافروا إلى خارج البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن اثنان من مدراء مدريات عدن سافروا إلى جمهورية مصر العربية عبر مطار عدن الدولي.

وقالت المصادر إن: "على محافظ العاصمة الجنوبية عدن أحمد حامد لملس منع جميع مدراء العموم ومأمورين المديريات بالعاصمة ‎عدن من السفر قبل تصفية العهدة التي عليهم".

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ونوهت إلى أن على المحافظ لملس إصدار أوامر عاجلة وصارمة لمطار عدن الدولي

بمنع سفر جميع مدراء العموم ومأموريّ المديريات بالعاصمة عدن.

وتابعت المصادر: "هناك توقعات بمغادرة مدراء في هيئة الأراضي إلى جمهورية مصر العربية قريبًا".

يأتي ذلك بعد أن وعد المحافظ لملس بمحاسبة جميع الفاسدين في إطار تصفية العاصمة الجنوبية عدن

المصدر: الأمناء