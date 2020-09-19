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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الناشط الحضرمي "خالد الحمد" يؤكد أن النخبة جزء من الجيش الوطني بموجب قرار الرئيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
خاص- الخليج 365
قال الناشط السياسي خالد جمعان أحمد الحمد مؤسس حزب الاحقاف بحضرموت لقد كان للنخبة الحضرمية دور كبير في مكافحة الإرهاب ،وكانت أكبر عملية تقوم بها النخبة هي تحرير مدينة المكلا من العناصر الارهابية وهناك عمليات أخرى مطاردة الارهابين إلى خارج مدينة المكلا واستطاعت كشف الكثير من عمليات التهريب للعناصر الارهابية والسلاح وعمليات تهريب المخدرات.
وأضاف خالد في تصريحات خاصة حول الدور الذي تقوم به النخبة الحضرمية حالياً قال هو حماية حضرموت من العناصر الارهابية وضبط الأمن الداخلي وحماية المؤسسات والمرافق الحكومية والخدمية
كما استنكر تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي مؤكداً أن النخبة الحضرمية هي جزء من الجيش الوطني بموجب قرار رئيس الجمهورية وتم تدريبهم على أيدي التحالف.
وأشاد بأداء النخبة الحضرمية مشيراً أنها مدربة تحت إشراف قيادات عسكرية عملت على تدريب أفراد وضباط النخبة بشكل جيد مما ساعدهم على النزول في الواقع وتحقيق النجاحات الكبيرة
وبالسؤال حول أداء النخبة الحضرمية أم القوات التي كانت تحمي حضرموت قبل٢٠١٥ قال لا شك أن النخبة أفضل بكثير من القوات السابقة كونها من أبناء حضرموت انفسهم وحمايتهم لحضرموت تكون من وازع حب لبلدهم وهم احق بحماية اهاليهم
وأكد أن استهداف النخبة الحضرمية يأتي من منطلق تحقيقها نجاحات كبيرة ورسخت الـمن في المنطقة بخلاف جميع المناطق والمحافظات الاخري التي يسودها زعزعة الأمن والاستقرار.
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