شكرا لبحثكم عن خبر ثلاثة صرافين بعدن يعبثون بالريال والبنك المركزي عاجز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مصرفية بعدن ان مالكي 3 محال صرافة بعدن باتوا يتلاعبون بسوق الصرف في المدينة وسط حالة من العجز الحكومية التامة وتحديدا البنك المركزي اليمني.

وأشارت المصادر إلى مالكي 3 شركات صرافة خاصة باتوا يمارسون عمليات غسيل أموال وتحويل أموال ضخمة من العملة الصعبة من عدن إلى خارجها.

وقالت المصادر إلى ان هذه الاعمال دفعت بالدولار إلى 835 ريال يمني في تعاملات يوم السبت .

المصادر قالت ان البنك المركزي لم يتخذ أي إجراءات ضد هذه الشركات الخاصة رغم اطلاعه الكامل على كل عمليات غسيل الأموال الحاصلة .