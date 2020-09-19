شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون بقصف للتحالف في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 19/أيلول/2020، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن تجمعات للمليشيا في مديرية صرواح غربي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابين.

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