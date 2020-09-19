المليشيا تقصف منازل المواطنين في الفازة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة شنت مليشيات الحوثي، السبت 19 سبتمبر /أيلول 2020، قصفا منطقة الفازة الساحلية، التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة المتوسطة.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن المليشيات استهدفت منازل المواطنين بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82، وبقذائف ار بي جي. وأطلقت عناصر المليشيات نيران اسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 منازل أخرى ومزارع المواطنين وفقًا للمصادر نفسها

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