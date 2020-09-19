شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 8 حوثيين خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ البيضاء قُتل ثمانية من عناصر مليشيا الحوثي بمعارك مستمرة ضد قوات الجيش بالقرب من منطقة العبدية بمحافظة البيضاء.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش سيطرت على مواقع عدة للمليشيا، في الوقت الذي شنت مقاتلات "التحالف" غارات استهدفت تحصينات وآليات قتالية. وبحسب المصدر فإن الغارات أدت إلى تدمير عربة مدرعة وأربع عربات عسكرية للمليشيا.

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