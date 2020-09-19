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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تواصل السطو على اراضي وعقارات المواطنين بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية ممارساتها الاستبدادية وابتزازها المالي بحق ملاك الأراضي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
ونقل وكالة "خبر" عن سكان محليين تأكيدهم عن قيام مشرف مليشيات الحوثي في منطقة "العشاش" بمنعهم من التصرف في أراضيهم واملاكهم بهدف ابتزازهم مالياً بمبالغ مالية كبيرة.
وأوضحوا، أن المليشيات قامت مؤخراً بعد ثلاثة أعوام من حجز أراضيهم واملاكهم ومنع تصرفهم بها بتشكيل لجنة من وزارة الدفاع الموالية لها بحصر الأراضي في المنطقة والفصل فيها عبر حجز والتحفظ على الكثير من أراضي ضباط عسكريين ينتمون لقوات الحرس الجمهوري بذريعة انهم من المناهضين لها، فيما سمحت لبعض المواطنين الذين اشتروا أراضي من بعض الضباط من حر اموالهم بالتصرف في أملاكهم.
وأضافوا، أن بعض ملاك الأراضي التي يملكها المواطنين وسمحت لهم اللجنة الحوثية بالتصرف بأراضيهم ذهبوا لبيعها لآخرين عند أمين المنطقة إلا أن المذكور ومشرف الحوثيين رفضوا السماح لهم ببيعها متهمين ملاكها أن الأراضي تابعة لضباط موالين لما أسموه "العدوان" بهدف ابتزازهم مالياً وارغامهم على دفع مبالغ مالية كبيرة ثم السماح بتصرفهم في أراضيهم
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