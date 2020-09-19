نشطاء يمنيون يطلقون هاشتاج #نكبه_21_من_سبتمبر

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يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق نشطاء يمنيون هاشتاج #نكبه_21_من_سبتمبر بالتزامن مع ذكرى الانقلاب الأسود الذي نفذته مليشيا الحوثي ذراع إيران في اليمن. Advertisements واعتبر مغردون اختيار المليشيا شهر سبتمبر لتنفيذ مخططها الانقلابي بهدف محاولة طمس ذكرى ثورة ٢٦ سبتمبر التي اطاحت بحكم الإمامة الكهنوتي التي تحاول المليشيا الحوثية إعادته اليوم. ودعا النشطاء لإطلاق حملة تغريدات واسعة لتسليط الضوء على جرائم الحوثيين وما تسبب فيه انقلابهم الدموي من جرائم حرب وقتل وتشريد ودمار وانتهاكات بحق اليمنيين.

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