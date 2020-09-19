مليشيا الحوثي تخصخص عددا من المدارس الحكومية بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت مصادر تربوية أن المليشيات الغت مجانية التعليم وحولت عددا من المدارس الحكومية إلى مدارس أهلية وفرضت رسوما خيالية على الطلاب والطالبات تعود عائداتها إلى جيوب قيادات المليشيات لتنفيذ انشطة حوثية طائفية.



ولفتت المصادر إلى أن المليشيات حولت عدد من مدارس أمانة العاصمة إلى مدارس خاصة تحت مسمى المدارس المجتمعية وقد تم اختيار مدرسة بلقيس كنموذج لهذا التعليم الحوثي الجديد.

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وبحسب المصارد فإن وزارة التربية والتعليم الحوثية قررت خصخصة مدرسة بلقيس للبنات وتحويلها الى مدرسة ذكور ، كما خصصت مدرسة نشوان الحميري والغاء ماتبقى من مجانية التعليم الذي يعد حق اساسي من حقوق المواطنة وهو اهم منجزات ثورتي سبتمبر واكتوبر.

وحددت المليشيات الرسوم الدراسية للالتحاق بالمدارس في المرحلة الإبتدائية بنحو 65 ألف ريال للطالب فيما حددت 85 الف ريال لطلاب الإعدادية، فيما حددت رسوم طلاب الثانوية بنحو 95 ألف ريال.

ومن شان القرار الحوثي الجديد حرمان مئات الآلاف من الطلاب الفقراء كونه سيلغي مجانية التعليم وجعله حكرا على أبناء قيادات ومشرفي المليشيات والأغنياء الموالين لهم