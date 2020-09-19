سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في الخوخة بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.



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ووفق وكالة "واس" جرى خلال الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م، ضخ 287,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.