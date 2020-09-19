إفلات طفل من محاولة إختطاف حوثية في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

إب - الخليج 365

أفلت طفل من محاولة إختطاف تعرض لها من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن الطفل اكرم أحمد سيف دبوان، أفلت من محاولة اختطاف من قبل جنود في إدراة امن مديرية العدين الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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وتعرض الطفل اكرم دبوان البالغ من العمر 11عام وهو من أطفال عزلة السارة بمديرية العدين غرب محافظة إب، وتعرض لمحاولة اختطاف أثناء عمله في البقالة التابعة لهم بمركز المديرية.

وبحسب المصادر فقد تعرض الطفل اكرم دبوان لإعتداء من قبل الخاطفين وظهرت علامات الإعتداء وتمزيق ثيابه أثناء تسجيل مقطع فيديو نشر لتوضيح عملية الإختطاف.

وأفادت المصادر عن بقاء والد الطفل أكرم دبوان في السجن على ذمة قضية مدنية منظورة في المحكمة، وسط رفض أوامر قضائية بالإفراج عن المواطن السجين.

وفي حادثة أخرى أدى انقلاب شاحنيتن بحادثين منفصلين في خط مشورة العدين والرابط بين محافظتي إب والحديدة، ويصل مديريات العدين الأربع ومديرية حبيش يربطها جميعا بمدينة إب عاصمة المحافظة، أدت الحادثتين لتوقف حركة السير لساعات طويلة وسط غياب أي دور للجهات المعنية والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.