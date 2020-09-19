مليشيا الحوثي تواصل استخدام جامعة إب منصة لفعاليتها الطائفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

إب - الخليج 365

تواصل قيادات مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن، مسلسل حوثنة جامعة إب، والإساءة لسمعتها العلمية والأكاديمية وتحويل الجامعة إلى منصة لفعاليات حوثية طائفية.



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وقالت مصادر طلابية وأكاديمية إن مليشيا الحوثي نظمت ندوة في جامعة إب، بذكرى مقتل زيد بن علي، وسط إستياء في الأوساط الأكاديمية والطلابية جراء حرف الجامعة عن مسارها الأكاديمي والتعليمي والذي أنشئت لأجله الجامعة كـ أكبر صرح أكاديمي وتعليمي بالمحافظة.

وعبر عدد من الأكاديميين والطلاب عن رفضهم لتحويل الجامعة لمقر أو حوزة حوثية، تهان فيها العملية التعليمة وتتحول الجامعة إلى منبر طائفي.

وأكد عدد من الطلاب أن مليشيا الحوثي تسعى بكل الوسائل لمحاولة استقطاب طلاب الجامعة للدفع بهم إلى جبهات القتال ومحارق الموت الحوثية، وسط رفض طلابي واسع.