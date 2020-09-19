مليشيا الحوثي تهدم بناء في إحدى قرى إب بعد أن تسلمت مبلغ مالي مقابل الهدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

إب - الخليج 365

هدمت مليشيا الحوثي مبنى في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، بعد أن تسلمت مبلغ مالي مقابل الهدم، وسط إستياء مجتمعي واسع جراء عملية الهدم.



وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اقتحمت قرية "براح" بعزلة الاشعوب بمديرية مذيخرة، برفقة إحدى القياديات الحوثية والتي تدعى "أم المجاهدين" بهدف هدم بناء بحجة تنفيذ قرار إزالة من مكتب أشغال مديرية مذيخرة.

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والمبنى الذي جرى هدمه يتبع مواطن يدعى "نعمان عبده يحيى حزام المقبلي" وجرى بين أبنائه وبين مواطن محمد أحمد يحيى خلافات على أرض، ووصل للجهات القضائية، غير أن الأخير استعان بالمليشيا وأمواله لتنفيذ رغباته.

وأستغرب الأهالي أن يتدخل مكتب أشغال مديرية مذيخرة بمخططات القرى والتي لا علاقة له بها، حتى يتخذ قرار بإزالة بناء وإستقدام مسلحين لتنفيذ المهمة.

وأضاف الأهالي أن القضية التي تم تنفيذ الإزالة فيها منظورة أمام القضاء ولا يحق للأشغال أو أي جهة إزالة البناء إلا بأوامر قضائية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن عملية الهدم تمت بعد أن استلمت مليشيا الحوثي ومشرفيها خمسون ألف ريال سعودي مقابل إزالة البناء تسلمها المشرف الإجتماعي للمليشيا بمذيخرة المدعو احمد سعيد المغربي، إضافة إلى عبدالجبار المقبلي وعبد العزيز عبدالله قاسم حزام المقبلي