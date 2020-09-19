تحذير من عودة مرض شلل الأطفال إلى الظهور في اليمن بعد تسجيل 16 إصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

صعدة - الخليج 365

حذر مسئول في وزارة الصحة العامة والسكان المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة من الاستمرار في تجاهل الكارثة المحدقة بأطفال اليمن جراء تسجيل ١٦ حالة شلل أطفال في محافظة صعدة شمال البلاد بعد أكثر من ١٥ عاما على إعلان خلو اليمن من هذا الوباء الخطير.



وذكر وكيل وزارة الصحة، د عبدالرقيب الحيدري، ‏انه بعد اعلان خلو اليمن من مرض ‎شلل الاطفال، عاود الظهور وتم تسجيل حالات في كل من محافظتي صعدة وحجة وهي المحافظتين اللتين منع الحوثي عنهما اللقاح لمرات عديدة خلال سيطرته عليهما منذ انقلابه على السلطة واجتياح العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤.

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واضاف الحيدري في تغريده له على حسابه الشخصي في موقع تويتر: "هذا يعني ان اليمن مقبلة على تحدي جديد يتحمل مسؤوليته جماعة الحوثي" مؤكدا انه "على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير" المحدق بالبلاد.

يشار الي ان اليمن أعلنت رسميا خلو البلاد من مرض شلل الأطفال في عام٢٠٠٦م، الا ان منع سلطات الانقلاب الحوثي لفرق التحصين من القيام بإعطاء الاطفال لقاحات التطعيم المتعددة ومن بينها لقاح شلل الأطفال في مناطق سيطرتها بما فيها محافظتي صعدة وحجة.