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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزوح أكثر من 4800 أسرة جراء القتال في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
مأرب - الخليج 365
كشف تقرير حكومي، عن نزوح أكثر من 4 آلاف و800 أسرة يمنية، جراء القتال بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين في عدة جبهات شمالي البلاد.
وقال التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، الجمعة، إنه "رصد نزوح أربعة آلاف و 847 أسرة نزحت خلال الفترة من 20 أغسطس الماضي وحتى 15 سبتمبر الجاري"، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لايزال مرشحاً للزيادة خلال الأيام القادمة مع استمرار القتال الضاري وتصاعد وتيرته بصورة لافتة.
وأضاف أن موجة النزوح الجديدة جاءت نتيجة تفاقم الصراع بسبب الهجوم الحوثي على تخوم المحافظة من الجهتين الشمالية والجنوبية.
وأوضح، أن آلاف الأسر فضلت النزوح من منازلها ومراكز الإيواء في مناطق القتال في بعض المديريات مثل رحبة وماهلية والمواجهات العسكرية نحو مناطق أقل خطرا في إطار ذات المحافظة.
واشتدت المعارك بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي منذ مطلع أغسطس الماضي، في عدة جبهات، خلفت العديد من القتلى والجرحى، إضافة إلى نزوح العديد من الأسر.
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