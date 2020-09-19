مأرب.. الجيش ينفذ كمائن محكمة للميلشيات وغارات للتحالف تدمر مخزن أسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

مأرب - الخليج 365

خسرت ميلشيات الحوثي الكثير من عناصرها خلال المعارك الدائرة مع قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وغارات لمقاتلات التحالف العربي جنوب محافظة مأرب (شرق اليمن).



ووفق ما نقل مركز "سبأ" الإعلامي، "فإن قوات الجيش نفذت حتى فجر اليوم السبت ثلاثة كمائن لعناصر ميلشيات الحوثي أسفرت عن مقتل عدد منهم وإحراق أطقم عسكرية جنوبي مأرب".

Advertisements

في غضون ذلك شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية استهدفت مخزناً لأسلحة المليشيات الحوثية، وبحسب مصادر ميدانية "فقد سمعت أصوات انفجارات عنيفة وتصاعد لألسنة اللهب في ذات الجبهة".

كما دمرت غارات أخرى عربتي BMB وطقم وعيارات 23 تابعة لمليشيات الحوثي، بحسب ما نقل مركز سبأ.

وأمس الجمعة، لقي أكثر من 15عنصرًا من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، وجرح آخرون إلى جانب تدمير اثنين أطقم تابعة للمليشيات، في جبهة نجد المجمعة جنوب محافظة مارب، وفق ما ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميلشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في عدد من جبهات القتال في محيط محافظة مأرب، في ظل خسائر كبيرة تتكبدها الميلشيات نتيجة فشلها في تحقيق أي تقدم ميداني خلال الأيام الماضية