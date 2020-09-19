المشتركة ترصد خروقات جديدة من ضمنها تحركات مسلحة جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

رصدت القوات المشتركة، خروقات جديدة للمليشيات الحوثية – التابعة لإيران – تضمنت تحركات مسلحة، واستهداف قرى آهلة بالسكان جنوب الحديدة غربي اليمن.



Advertisements

وأفاد مصدر عسكري بالقوات المشتركة، أنه رُصدت تحركات مسلحة للمليشيات الحوثية بين مزارع مواطنين على خط زبيد، صوب خطوط التماس شرق منطقة الجبلية، التابعة لمديرية التحيتا، وسرعان ما تم التعامل معها بقوة.

مؤكدًا أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في الجبلية حققت إصابات مباشرة، موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيات، وأجبرت البقية على الفرار.

وأُخمِدت مصادر نيران حوثية؛ حاولت إسناد التحرك الفاشل، طالت قرى آهلة بالسكان جنوب شرق الجبلية، وفقًا للمصدر نفسه. وكان ثلاثة من قناصة المليشيات الحوثية قد لقوا مصرعهم، في الـ 48 ساعة الماضية، برصاص وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة.