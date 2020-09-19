مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها على القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي - الذراع الإيرانية - في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية: إن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5، وعيار 12.7، وعيار المعدل وعيار البيكا والقناصة، بصورة هستيرية على القرى السكنية ومنازل المواطنين. وأضافت المصادر، أن الاستهداف الحوثي خلّف حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين بمنازلهم. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف واستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين، في مختلف مديريات محافظة الحديدة، أمام صمت وتجاهل المجتمع الدولي.

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