شكرا لقرائتكم خبر عن من هم ال9 قادة الذين حصلوا على الوسام الممنوح لأمير الكويت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال البيت الأبيض أمس الجمعة، بأن الرئيس الامريكي سيمنح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسام، الإستحقاق العسكري من الدرجة الاولى كقائد أعلى، ولم يكن الأمير صباح هو أول من يحصل على هذا الوام الرفيع، فمنح لعدد كبير من القادة من بينهم الملك عبدالعزيز آل سعود.

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ومن أبرز القادة الذين مُنحوا هذا الوسام: الملك عبدالعزيز آل سعود "1947" والرئيس الصيني جيانغ كاي شيك "1943" وملك بريطانيا جورج السادس "1945" ورئيس وزراء أستراليا روبرت مينزيس "1950" وملك اليونان بال الأول "1953" ورئيس فنزويلا ماركوس جيمينز "1954" وملك تايلاند بهويمبول "1960" وآخر من تقلده الجنرال البريطاني لابيللير، والجنرال روكجيوفر في 1991 ، بحسب ” cnn.

وقال البيت الأبيض في بيانه إن وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى يعتبر “مرموقا، نادرًا ما يتم منحه ولا يمكن منحه إلا من قبل الرئيس”، وأنه عادة ما يكون لرؤساء الدول أو رؤساء حكومات البلدان الأخرى.