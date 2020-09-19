اخبار الخليج / اخبار اليمن

مصرع ثلاثة قناصة حوثيين على أيدي القوات المشتركة في الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع ثلاثة قناصة حوثيين على أيدي القوات المشتركة في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

مصرع ثلاثة قناصة حوثيين على أيدي القوات المشتركة في الحديدة

الحديدة - الخليج 365

لقي ثلاثة من قناصة المليشيات الحوثية - التابعة لإيران - مصرعهم في الـ48 ساعة الماضية، على يد وحدة مكافحة القناصة في القوات المشتركة، بجبهة الساحل الغربي.

 

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن وحدة مكافحة القناصة تعاملت بنجاح مع ثلاثة قناصة زرعتهم المليشيات الحوثية حديثًا بين مزارع مواطنين شرق منطقة الجبلية، التابعة لمديرية التحيتا محافظة الحديدة ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

Advertisements

 

ولفت إلى أن قناصة المليشيات حاولوا قبل مصرعهم استهداف أبطال القوات المشتركة المرابطين لتأمين حياة المواطنين في منطقة الجبلية.

 

يشار إلى أن وحدة مكافحة القناصة في القوات المشتركة حققت في المدة القليلة الماضية نجاحات كبيرة كبدت المليشيات الحوثية العشرات من قناصتها المدربين، في قطاعات مدينة ومحافظة الحديدة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع ثلاثة قناصة حوثيين على أيدي القوات المشتركة في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا