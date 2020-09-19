أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

وكيل وزارة الصحة يتفقد مركز العزل بمستشفى الجمهورية بعدن https://www.elyamnelaraby.com/501856/ تدشين برنامج تعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة بعدن https://www.elyamnelaraby.com/501859/ العميد خالد النسي لــ”الخليج 365”: دور الأمم المتحده في التعامل مع الملف اليمني سلبي.. واتفاق الرياض مخرج لجميع الأطراف (حوار) https://www.elyamnelaraby.com/501860/ خبير عسكري يكشف وضع القضية الجنوبية وهل ستعود اليمن موحدة https://www.elyamnelaraby.com/501862/ Advertisements اليمن يشارك في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية https://www.elyamnelaraby.com/501863/ العميد خالد النسي يتحدث عن اتفاق الرياض وأسباب عدم تنفيذه حتى الآن https://www.elyamnelaraby.com/501864/ العميد خالد النسي يتحدث حول دور الأمم المتحدة في التعامل مع الملف اليمني https://www.elyamnelaraby.com/501865/ وكيل وزارة الصحة يتفقد اوضاع مستشفى الثورة بتعز https://www.elyamnelaraby.com/501868/ مجلس التعاون الخليجي يطالب بإيقاف هجمات الحوثيين على مأرب https://www.elyamnelaraby.com/501883/ الإمارات تواصل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لسكان قرى مديرية التحيتا https://www.elyamnelaraby.com/501890/

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