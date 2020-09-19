شكرا لمتابعة خبر عن كمين ثالث يستهدف جماعة الحوثي في جنوب مأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، كمين ثالث ضد جماعة الحوثي، جنوبي محافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية، أن القوات الحكومية نفذت فجر اليوم السبت، كمين استهدف عدد من جماعة الحوثي، وأسفرت عن سقوط قتلى وإحراق طقم كانوا يستقلونه جنوب مأرب.

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وبحسب المصادر، فإن هذه الكمين هو الثالث الذي تنفذه القوات الحكومية ضد جماعة الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت قوات الجيش نفذت في وقت سابق كمين، أسفر عن احراق 2أطقم ومقتل وإصابة أكثر من 15 عنصرا من جماعة الحوثي في منطقة مراد جنوب المحافظة.

إلى ذلك نفذت قوات الجيش كمينا محكما لمجموعة من عناصر جماعة الحوثي، في جبهة المخدرة غرب مأرب، نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة الحوثي.وفق موقع الجيش"سبتمبر نت".

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة ضد جماعة الحوثي في جبهة نجد المجمعة بمديرية رحبة.