شكرا لمتابعة خبر عن فيفي عبده بإطلالة مثيرة بفستان اصفر"شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده إثارة الجدل بإطلالاتها الجريئة سواءا عبر وصلات الرقص او الصور التي تنشرها عبر حسابها على انستجرام.

وفي احدث اطلالاتها، ظهرت فيفي عبده على شاطىء البحر في الساحل الشمالي حيث تقضى عطلتها بفستان مثير باللون الاصفر والذي كشف عن جسدها أكثر مما ستر.

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وكانت فيفي عبده قد ظهرت مؤخرا في فيديو وهي ترقص علي الشاطئ علي انغام اغنية (بالبنط العريض) وكانت ترتدي فستانا أسودا عاري الصدر أظهر تفاصيل جسدها.