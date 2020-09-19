شكرا لمتابعة خبر عن إليكم بعض المعلومات عن أحمد زاهر"يخاف من الفأر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حل الفنان المصري أحمد زاهر وابنته ليلى زاهر ضيفين على برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة CBC ، وخلال الحلقة خاض النجمين بعض الألعاب مع مقدمة البرنامج ، حيث بدأت بإلقاء سؤال لأحدهما عن الآخر ، ليكون السؤال الأول موجه لـ ليلى أحمد زاهر حول طريقة تدخين أبيها .

ليلى أحمد زاهر :

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لتجيب الممثلة الشابة بالقول أن أبيها حريق سجائر وهذا الموضوع يؤثر على نفسيتها ، مشيرة إلى أن أمنيتها الحالية أن يكف عنها ، ليعقب الفنان المصري على السؤال بالقول : " شرب السجائر أكثر شيء سيء أقوم به ... أتمنى من الله ان يساعدني لأكف عنها " .

وفاجأ أحمد زاهر الجمهور باعترافه بالخوف من الفئران ، إذ رد على سؤال المذيعة حول الأمر ، بالقول : " نعم ... أنا أعيش في المنزل مع تسع نساء كلهم يتأملون فيني أنا ... وفي إحدى المرات دخل فأر للحمام ودخلت وراءه ... لمدة ساعتين وأنا أحاول التخلص منه حتى بدأت بالاشتباك معه وكسرت مرآة الحمام ... ولكن قتلته أنا انتصرت في النهاية " .

كما كشف النجم المصري أنه دخل عالم الفن على الرغم من اعتراض والديه ، إذ قال : " أهلي رفضوا دخولي عالم الفن ... " وأوضح خطوات دخوله إلى هذا المجال ، مشيراً إلى أنه دخل كلية التجارة مكرهاً وهو غير محب لمادة الرياضيات .

وخلال السنة الأولى من دراسته في الكلية تقدم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية ، إلا أنه رسب في اختبار القبول ولم ينجح ، ليعود بعدها بسنتين للتقدم إلى المعهد حيث كان في السنة الثالثة تجارة ، ونجح ، مما دفع به لسحب وثيقة شهادته من كلية التجارة ، ليقدمه في المعهد للالتحاق به .

وبيّن أحمد زاهر أنه قضى عاماً كاملاً في معهد الفنون المسرحية ، دون علم ذويه ، وعند سماعهم بالأمر ضرب بالشبشب وهو الأمر الذي لن ينساه أبداً بحسب تعبيره .