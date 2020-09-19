شكرا لمتابعة خبر عن فيديو و صور ملكة كابلي تصالح أحمد السالم بطريقة رومانسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن الصلح خيار خبيرة التجميل ملكة كابلي مع زوجها الكويتي أحمد السالم ، فبعد أسبوع من إعلانها الانفصال عنه على وقع أغنيات الخيانة ، فوجئ رواد الإنترنت بمجموعة من الـ صور وشريط فيديو بثه أحمد السالم عبر حسابه في سناب شات ، كشف فيه عن هدية صلح وصلته من ملكة كابلي .

ملكة كابلي و أحمد السالم :

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و بدا فيه رجل الأعمال الكويتي وهو يتوسط مجموعة كبيرة من باقات الورود الحمراء ، حيث علق بالقول : " والله العظيم ما أدري شنه إلي أحس فيه حالياً ... كنت موز علان كنت مصدوم ... والحين كل سيء فيني تلخبط ... والله العظيم هـ الأسبوع أغرب أسبوع يمر في حياتي ... قد تكون ردة فعل الحب على قدر الحب ... بس بنفس الوقت ما طاب خاطرها " .

كما استعرض أحمد السالم مجموعة البطاقات التي أرسلتهم زوجته خبيرة التجميل السعودية إليه ، حيث بدا وقد كتب عليها : " سيد الرجال ... أسفة ... سامحني ... تعال نور بيتك " .

هذا وتصدرت ملكة كابلي قائمة الرائج قبل أسبوع من الآن ، بعد نشرها مجموعة من مقاطع الفيديو ، سمع فيها أغانٍ عن الخيانة والفراق ، وهو ما عدّه متابعو المدونة السعودية إعلاناً منها عن انفصالها عن زوجها المدون الكويتي أحمد السالم .

يذكر أن ملكة كابلي خبيرة مكياج سعودية ، متزوجة من المدون ورجل الأعمال أحمد السالم ، ولها منه طفلة واحدة تدعى " قمر " ، واشتهرت المدونة من خلال الفيديوهات التي تنشرها برفقة زوجها عبر تطبيق سناب شات ، فضلاً عن شهرتها في عالم فن التجميل بالمكياج .