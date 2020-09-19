إب: مقتل مواطن بطريقة مروعة على يد شقيقين

قُتل مواطن بمحافظة إب (وسط اليمن)، بطريقة وحشية ومروعة، من قبل شقيقين، وسط انتشار واسع للجريمة الجنائية في المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن " عبدالله عبده محرم المحنحي" قتل بطريقة مروعة من قبل الشقيقين " علي، جهاد علي عبده مرشد الزانط" بمديرية القفر(شمال)، في جريمة جنائية لم تُعرف دوافعها بعد.



وأضافت المصادر، أن الجانيين الشقيقين، اعتديا على المجني عليه، بواسطة آلة حادة "عطيف" وطعنا بـ"الجنبية" في أجزاء واسعة من جسده، حتى فارق الحياة.



وتسبب الحادثة ببحاء سخط واستياء شعبي واسع جراء هول الجريمة.



وتشهد محافظة إب وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جرائم جنائية مروعة، وسط فوضى أمنية وازدهار للجريمة المنظمة.



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